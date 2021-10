Under 17, che battaglia all'Avellola: il Benevento vince contro la Lazio (FOTO) I giallorossi conquistano tre punti difficili e si confermano al primo posto

Benevento – Lazio 3-2

Benevento (3-4-3): Esposito; Galietti, Avolio (31’st Volpe), Marrone; Di Martino, Carriola, Pengue (34’pt Ballirano), De Gennaro; Di Serio, Perlingieri, Francescotti (38’st Vitale). A disp.: Scarpato, Zarrillo, Palladino, Guerra, Brugognone, Signorelli. All.: Rocco

Lazio (4-3-2-1): Renzetti; Cannatelli, Zazza (34’st Iobbi), Petta, Milani; Di Tommaso (12’st Bigotti), Nazzaro, Di Porto (34’st Di Nunzio); Troise (43’st Reddavide), Giubrone; Brasili. A disp.: Polidori, Casonato, Giranelli, Di Venanzio, Di Biagio. All.: D’Urso

Arbitro: Coppola di Castellammare di Stabia

Assistenti: Aletta di Avellino e Minichiello di Ariano Irpino

Reti: 30’pt Brasili (L), 37’pt e 36’st Francescotti (B), 45’pt Perlingieri su rig. (B), 2’st Milani su rig. (L)

Che partita all’Avellola tra Benevento e Lazio. Un plauso a entrambe le squadre che hanno dato vita a un match molto combattuto, caratterizzato per tutti i novanta minuti da un ritmo elevatissimo. Nelle prime fasi dell’incontro, entrambe si sono studiate a vicenda. Dopo un quarto d’ora, l’ex Di Porto ha sporcato i guantoni a Esposito con una insidiosa conclusione dal limite. L’equilibrio l’ha fatta da padrona, con giallorossi e biancocelesti che più volte hanno cercato lo spiraglio giusto per fare male. Ci è riuscita la Lazio alla mezzora, con Brasili che ha sbloccato il risultato capitalizzando un ottimo passaggio di Di Tommaso. Il Benevento non si è fatto intimorire, tanto che dopo sette minuti ha subito pareggiato i conti con un bel gol di Francescotti, che da posizione defilata ha dato il giusto effetto al pallone, baciando prima il palo per poi depositarsi in fondo al sacco. A pochi istanti dalla fine del primo tempo è arrivato anche il raddoppio sannita, propiziato da un calcio di rigore procurato e trasformato da Perlingieri per fallo commesso da Di Tommaso.

Nella ripresa, la Lazio ha premuto subito il piede sull’acceleratore. L’approccio del Benevento è stato negativo, tanto che i capitolini hanno subito trovato il pari dopo due minuti grazie a un rigore causato da un tocco di Marrone su Brasili. Dagli undici metri ci è andato Milani che ha siglato il gol del 2-2. I primi venti minuti sono stati di sofferenza per i ragazzi di Rocco che poi sono usciti fuori alla distanza. Al 36’ è arrivato il tris che ha mandato in visibilio l’Avellola: un instancabile Di Martino ha pescato al centro Francescotti che prima si è alzato il pallone e poi al volo ha gonfiato la rete alle spalle di Renzetti. Una conclusione micidiale per l’attaccante che, stremato, si è accasciato subito a terra chiamando il cambio. Al 39’ poteva arrivare anche il poker, ma il neoentrato Vitale ha sprecato tutto calciando fuori a tu per tu con l’estremo difensore avversario. Nei minuti finali, la Lazio ha cercato in tutti i modi di pareggiare i conti, ma il Benevento ha difeso il risultato con le unghie e con i denti, conquistando tre punti che gli permettono di restare al comando della classifica. Nella prossima giornata, in programma il 17 ottobre, gli stregoncini saranno di scena sul campo della Reggina, oggi vittoriosa a Frosinone per 3-1.

I risultati della 5^ giornata:

Ascoli - Ternana 1-1

Benevento - Lazio 3-2

Cosenza – Napoli sosp.

Frosinone - Reggina 1-3

Perugia – Lecce 0-5

Roma - Crotone 3-0

Riposa: Salernitana

La classifica:

Benevento 13

Roma 12

Lazio 9

Napoli 9*

Lecce 8

Cosenza 6*

Reggina 6

Perugia 6

Crotone 6

Frosinone 4

Salernitana 3

Ternana 1

Ascoli 1

*una partita in meno