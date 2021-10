Under 17, il campionato si ferma per la sosta La capolista Benevento punta il mirino sul match del 31 ottobre contro il Frosinone

Primo turno di sosta per il campionato under 17. Il Benevento si riposa dopo la bella cavalcata delle prime sei giornate, nel corso delle quali ha conquistato sedici punti, guadagnandosi il comando della classifica con un vantaggio di tre punti sulla Roma. Il mirino adesso è puntato tutto sul prossimo turno, in programma il 31 ottobre. All'Avellola si presenterà il Frosinone.

La classifica:

Benevento 16

Roma 13

Lazio 12

Lecce 11

Napoli 10*

Cosenza 9*

Reggina 6

Salernitana 6

Perugia 6

Crotone 6

Frosinone 4

Ternana 1

Ascoli 1

Il programma della 7^ giornata (31 ottobre 2021):

Ascoli - Lazio

Benevento - Frosinone

Cosenza - Lecce

Perugia - Reggina

Roma - Ternana

Salernitana - Napoli

Riposa: Crotone