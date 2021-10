Under 17, pareggio all'Avellola tra Benevento e Frosinone (LE FOTO) Un'autorete nel finale ha evitato alla Strega la prima sconfitta stagionale

Benevento - Frosinone 2-2

Benevento: Esposito, Di Martino, De Gennaro, Avolio, Galietti, Marrone, Di Serio (31'st Brugognone), Pengue (31'st Ballirano), Perlingieri, Carriola, Francescotti. A disp.: Simeoli, Volpe, Zarrillo, Palladino, Panzarino, Vitale, Signorelli. All.: Rocco

Frosinone: Stellato, Fratarcangeli (34'st Fiorini), Crecco (20'st Ferrari), Romano A., Severino, Quadraccia, Romano R. (34'st Stazi), Tote (14'st Zettera), D'Andrea, Rucco, Voncina (20'st Coletta). A disp.: Vigliotti, Abbate, Salvatori. All.: Di Michele

Arbitro: Criscuolo di Torre Annunziata

Assistenti: La Regina e Carrozza di Battipaglia

Reti: 5'pt D'Andrea su rig. (F), 39'pt Carriola (B), 11'st Tote (F), 49'st aut. Stellato (F)

Pareggio all'Avellola tra le formazioni under 17 di Benevento e Frosinone. La sfida si è messa subito bene per gli ospiti che sono passati in vantaggio dopo cinque minuti grazie a un calcio di rigore trasformato da D'Andrea. La truppa di Rocco ha pareggiato i conti al 39' con Carriola, il quale è stato bravo a sfruttare un calcio piazzato per gonfiare la rete alle spalle di Stellato. Nella ripresa, il Frosinone si è riportaot ancora una volta in avanti con un colpo di testa di Tote sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La Strega ha cercato in tutti i modi di evitare la prima sconfitta stagionale. Nel finale prima Carriola si è divorato un gol a tu per tu con l'estremo difensore avversario, poi direttamente da calcio d'angolo - a pochi minuti dal triplice fischio - ha sbagliato l'aggancio della sfera facendola depositare in fondo al sacco e permettendo così al Benevento di chiudere la partita sul 2-2. I giallorossi restano al comando della classifica, anche se nel prossimo weekend saranno costretti a fermarsi a causa del turno di riposo individuale. Il cammino dell'under 17 riprenderà il 14 novembre, quando si recherà in trasferta a Perugia.

Ecco i risultati della 7^ giornata:

Ascoli - Lazio domani

Benevento - Frosinone 2-2

Cosenza - Lecce domani

Perugia - Reggina domani

Roma - Ternana 7-1

Salernitana - Napoli 1-1

Riposa: Crotone

La classifica:

Benevento 17

Roma 16

Napoli 14

Lazio 12

Lecce 11

Cosenza 9

Salernitana 7

Reggina 6

Perugia 6

Crotone 6

Frosinone 5

Ternana 1

Ascoli 1