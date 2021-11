Under 17, la truppa di Rocco fa visita al Perugia Il Benevento cercherà di tornare al primo posto in classifica. Assente lo squalificato Perlingieri

Trasferta a Perugia per la compagine under 17 del Benevento. Dopo il riposo individuale della scorsa giornata, i giallorossi torneranno in campo da secondi in classifica a pari merito con la Roma. In programma c'è il derby capitolino, quindi con un successo i giallorossi potrebbero tornare in vetta alla classifica. Non sarà facile, visto che il Perugia cercherà di sfruttare il fattore casalingo per avvicinarsi alla zona play off. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 11.

Ecco i convocati del tecnico Rocco, assente Perlingieri per squalifica:

PORTIERI: Esposito, Nunziante;

DIFENSORI: Volpe, Marrone, De Gennaro, Di Martino, Palladino, Galietti, Avolio, Panzarino;

CENTROCAMPISTI: Zarrillo, Pengue, Carriola, Ballirano, Vitale;

ATTACCANTI: Francescotti, Di Serio, Brugognone, Signorelli.

Il programma della 9^ giornata:

Ascoli - Frosinone

Cosenza - Reggina

Crotone - Ternana

Perugia - Benevento

Roma - Lazio

Salernitana - Lecce

Riposa: Napoli

La classifica:

Lazio 18

Roma 17

Benevento 17

Napoli 17

Lecce 15

Perugia 12

Cosenza 9

Reggina 9

Salernitana 7

Crotone 6

Frosinone 5

Ternana 4

Ascoli 1