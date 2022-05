Under 17, rigori fatali per il Benevento: all'Avellola passa il Brescia (FOTO) I giallorossi vengono eliminati nel primo turno dei play off

Benevento - Brescia 4-6 d.c.r.

Benevento: Esposito, Di Martino, De Gennaro (1'st Galietti), Avolio, Panzarino (1'pts Zarrillo), Marrone, Di Serio, Pengue (9'sts Vitale), Perlingieri, Carriola, Francescotti (20'st Signorelli)(8'pts Ballirano). A disp.: Scarpato, Volpe, Sgircitu, Manzi. All.: Rocco

Brescia: Recaldini, Muka, Lorini (1'sts Faggiano), Tomaselli (14'pts Savalli), Pandini, Gussago, Nuamah, Kasa (40'st Aversa), Belotti, Orlandi (21'st Ghidini), Grossi. A disp.: Fusi, Berberi, Aversa. All.: Bersi

Arbitro: Scarpati di Formia

Assistenti. Cammarota di Nola e Ievolella di Benevento

Marcatori: 20'pt Perlingieri su rig. (Bn), 26'pt Grossi (Br), 39'pt Panzarino (Bn), 44'pt Belotti (Br)

Note: Il Brescia ha vinto al termine dei calci di rigori con sequenza di 4-2. Espulso al termine dell'incontro Di Serio

Sfuma ai calci di rigori il sogno della compagine under 17 guidata da Dario Rocco. I giallorossi hanno dovuto arrendersi al Brescia soltanto coni tiri dagli undici metri, a cui si è giunti dopo che i novanta minuti regolamentari sono terminati in parità così come i supplementari. La gara è stata molto combattuta, con il Benevento che si è portato in vantaggio al 20' con Perlingieri grazie a un calcio di rigore. Gli ospiti sono pervenuti al pari sei minuti dopo con Grossi. Al 39' Panzarino ha riportato la Strega in avanti, prima del 2-2 siglato da Belotti a pochi istanti dalla fine della prima frazione. L'equilibrio non si è più smosso. Le squadre hanno cercato di evitare i supplementari, ma alla fine sono state costrette a giocare l'extra time e successivamente la lotteria dei rigori. Il Brescia ha siglato quattro conclusioni dal dischetto, mentre il Benevento si è dovuto arrendere per via degli errori commessi da Vitale e Ballirano.

C'è grande rammarico in casa giallorossa, soprattutto perché si tratta di un risultato che non dà giustizia alla straordinaria stagione regolare data vita dai ragazzi guidati da Rocco, i quali hanno mostrato una crescita costante lungo tutto l'arco dell'annata e che si candidano per formare la base della nuova formazione Primavera del prossimo anno.