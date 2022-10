Under 17 Benevento, che beffa: la Roma pareggia in pieno recupero La truppa di Rocco è stata acciuffata a pochi istanti dalla fine

Benevento - Roma 1-1

Benevento: Nunziante, Fastiggi, Polverino, Donatiello (17'st D'Ambrosio)(33'st Napolitano), Guerra, Eletto, Pellegrino, Rucci, Ciprio, Carfora, Fierro (9'st Bisogno). A disp.: Giangregorio, Pagano, Esposito, Ruggiero, Politi, Rispoli. All.: Rocco

Roma: Marin, De Luca (30'st Mirra), Carpineti (30'st Fravola), Ragone (1'st Romano), Obleac (1'st Feola), Golic, Tumminelli (15'st Papa), De Campos (40'st Colasurdo), Mlakar, Almaviva, Ceccarelli (1'st Della Rocca). A disp.: Guerrieri, Guglielmelli. All.: Ciaralli

Arbitro: Maione di Ercolano

Assistenti: Maione e Pone di Nola

Marcatori: 3'pt Carfora (B), 51'st Almaviva su rig. (R)

Note: Espulso Eletto (B) al 28'st

Che beffa per l'under 17 del Benevento che si è vista sciupare una importante vittoria contro la Roma, con i capitolini che hanno pareggiato i conti al 51' della ripresa, a pochi istanti dalla fine dell'incontro. La compagine di Rocco ha dato vita a una buona partita, incanalata in maniera positiva dopo tre minuti grazie a una rete di Carfora. Nella ripresa i sanniti hanno cercato di mantenere il vantaggio, ma il pareggio della Roma è arrivato, come detto, nell'ultimo minuto di recupero grazie a un calcio di rigore trasfomato da Almaviva.

I risultati della 5^ giornata:

Benevento - Roma 1-1

Cosenza - Ascoli 2-3

Frosinone - Perugia 2-0

Lazio - Reggina 2-3

Palermo - Salernitana 1-0

Ternana - Lecce 2-5

Riposa: Bari

La classifica:

Roma 10

Perugia 10

Frosinone 10

Lazio 9

Benevento 9

Ternana 9

Palermo 7

Ascoli 6

Reggina 6

Lecce 6

Salernitana 1

Cosenza 1

Bari 0