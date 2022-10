Under 17, il Benevento rifila un poker al Cosenza Vittoria per la compagine guidata da Rocco

Benevento - Cosenza 4-1

Benevento: Nunziante, Esposito, Polverino (1'st Ciurleo), Donatiello (22'st Bisogno), Guerra, Eletto, Pellegrino (30'st Politi), Rucci (39'st Ruggiero), Ciprio, Carfora (39'st Patricelli), Fierro (1'st D'Ambrosio). A disp.: Giangregorio, Napolitano, Rispoli. All.: Rocco

Cosenza: Pompei, Bevilacqua, Barone, Drame (23'st De Luca), Berlen (34'st Francese), Naccarato, Leso (46'st Salvino), Paciola, Roseti (23'st Lagatta), Di Florio (34'st Cofone), Sarpa (46'st Barletta). A disp.: Sten, Cerra, Chiappetta. All.: Marozzo

Arbitro: Striamo di Salerno

Assistenti: Spatrisano di Cesena e Pone di Nola

Marcatori: 24'pt Barone (C), 12'st Ciprio (B), 14'st Rucci (B), 31'st Carfora (B), 48'st Patricelli (B)

Successo per l'under 17 del Benevento nel match della settima giornata giocato questo pomeriggio all'Avellola contro il Cosenza. Dopo un primo tempo chiuso in svantaggio a causa del gol realizzato al 24' da Barone, i giallorossi si sono scatenati nella ripresa con le marcature di Ciprio, Rucci, Carfora e Patricelli. Si tratta di un risultato che permette alla Strega di cancellare la sconfitta della scorsa giornata rimediata in casa dell'Ascoli. Nella prossima giornata i ragazzi di Rocco osserveranno il turno di riposo individuale. Il Benevento tornerà in campo il prossimo sei novembre sul campo della Ternana.

I risultati della 7^ giornata:

Bari - Salernitana

Benevento - Cosenza 4-1

Frosinone - Roma

Lazio - Perugia

Palermo - Lecce

Ternana - Ascoli

Riposa: Reggina

La classifica:

Roma 13

Frosinone 13

Lazio 12

Benevento 12

Perugia 11

Ascoli 9

Ternana 9

Palermo 8

Reggina 7

Lecce 6

Bari 1

Salernitana 1

Cosenza 1