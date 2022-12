Under 17, che vittoria per il Benevento: sconfitta la capolista Lazio (FOTO) Importante successo per i giallorossi sul sintetico dell'Avellola

Benevento - Lazio 2-1

Benevento: Giangregorio; Umile (33'st Esposito), Polverino, Donatiello (13'st Politi), Guerra, Eletto, Pellegrino (13'st Fierro), Rucci, Ciprio (41'pt D'Ambrosio), Carfora (33'st Rispoli), Ciurleo. A disp.: Nunziante, Napolitano, Pagano, Ruggiero. All.; Rocco

Lazio: Ciardi; Volpe (1'st Ferrari), Ercoli, Silvestri (35'st Lekhiv), Barone, Bordoni, Marinaj (22'st Sessa), Paolocci, Serra (35'st Ceccarelli), Gelli, Cuzzarella. A disp.: Raffo; Gningue, Stano, Cesari. All.: Fedeli

Arbitro: Ciaravolo di Torre del Greco

Assistenti: Minichiello di Ariano Irpino e Amarante di Castellammare di Stabia

Marcatori: 29'st su rig. Carfora (B), 35'st Ciurleo (B), 48'st Ceccarelli (C)

L'under 17 del Benevento non poteva chiudere nel migliore dei modi l'ultimo incontro casalingo del 2022. I giallorossi hanno battuto all'Avellola la capolista Lazio, riuscendo a conquistare tre punti di grande spessore che li pone sulla scia delle due formazioni capitoline che sono in testa alla classifica. E' successo tutto nel secondo tempo: la truppa di Rocco è passata in vantaggio al 29' grazie a un calcio di rigore trasformato da Carfora. Al 35' è arrivato il raddoppio di Ciurleo che ha mandato in visibilio l'Avellola. Nel finale la Lazio ha spaventato e non poco con la rete di Ceccarelli che ha accorciato le distanze, ma alla fine il Benevento è riuscito a conquistare l'intera posta in palio con grande forza grazie a una prestazione più che positiva da parte di tutta la squadra. I giallorossi agganciano il terzo posto in classifica: nella prossima giornata è in programma l'ultima partita del girone d'andata, con la Strega che sarà di scena sul campo del Bari.

I risultati della 12^ giornata:

Ascoli - Reggina 0-0

Benevento - Lazio 2-1

Cosenza - Bari

Lecce - Perugia 2-3

Roma - Salernitana

Ternana - Palermo

Riposa: Frosinone

La classifica:

Lazio 27

Roma 25

Benevento 20

Frosinone 20

Palermo 16

Lecce 16

Perugia 15

Reggina 14

Ternana 14

Ascoli 13

Salernitana 5

Cosenza 4

Bari 3