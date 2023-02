Benevento, amara sconfitta dell'under 17 a Trigoria contro la Roma I giallorossi scivolano al quinto posto in classifica

Roma-Benevento 3-2

Roma: De Franceschi; De Luca (26'st Obleac), Reale, Ragone, Feola, Plaia, Tumminelli, Romano (6'st Della Rocca), Mlakar (45'st Colasurdo), Almaviva (26'st De Campos), Surricchio. A disp.: Guerrieri; Carpineti, Occhi, Ceccarelli, Papa. All.: Ciaralli

Benevento: Giangregorio; Fastiggi, Ciurleo, Ciurleo, Donatiello (19'st Bisogno), Esposito (28'st D'Ambrosio), Eletto, Fierro, Rucci, Ciprio (45'st Patricelli), Carfora, Pellegrino. A disp.: Nigro, Umile, Montano, Pagano, Politi, Rispoli. All.: Dario Rocco

Arbitro: Ghinelli di Roma 2

Assistenti: Passeri di Roma 1 e Bosco di Roma 2.

Marcatori: 20'pt Fierro (B), 28'pt, 41'pt su rig. Almaviva (R), 5'st Surricchio (R), 10'st Carfora (B)

Note: Espulso al 25'st Tumminelli

Sconfitta per l'under 17 del Benevento nel match giocato ieri a Trigoria contro la Roma. Nonostante l'ottima prestazione, i sanniti sono stati costretti a tornare a casa con un nulla di fatto. Il risultato l'ha sbloccato proprio la compagine guidata da Rocco, grazie a un gol realizzato da Fierro dopo venti minuti dal fischio d'inizio. Dopo l'acuto giallorosso, i capitolini hanno ribaltato il punteggio con una doppietta di Almaviva, realizzata al 28' e al 41', quest'ultima su calcio di rigore. Nella ripresa, dopo cinque minuti, è arrivato anche il tris di Surricchio. Il Benevento ha accorciato le distanze al 10', per poi trovarsi in superiorità numerica al 25' grazie all'espulsione rimediata da Tumminelli per doppio giallo. Nel finale, la Strega ha provato in tutti i modi a pareggiare i conti, ma al termine dei novanta minuti è stata la Roma a festeggiare il successo. Nella prossima giornata, la truppa di Rocco ospiterà l'Ascoli.

Under 17, i risultati della 18^ giornata:

Ascoli-Cosenza 1-0

Lecce-Ternana 3-0

Perugia-Frosinone 2-3

Reggina-Lazio 3-1

Roma-Benevento 3-2

Salernitana-Palermo 1-2

Riposa: Bari

Under 17, la classifica:

Lazio 39

Roma 39

Reggina 32

Frosinone 27

Benevento 25

Palermo 24

Lecce 24

Perugia 19

Ternana 18

Ascoli 16

Salernitana 14

Bari 12

Cosenza 12