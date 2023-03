Benevento, 7 reti dell'U17 alla Ternana. Definito il calendario del Viareggio Sconfitte per le under 16 e 15 in casa della Lazio

Roboante vittoria dell'under 17 del Benevento contro la Ternana con il punteggio di 7-0, si tratta di un successo che permette ai giallorossi di proseguire la lotta per un posto nei play off, in particolar modo in vista del big match della prossima giornata contro il Frosinone che mette in palio il consolidamento nella quarta posizione della classifica. Sconfitte, invece, per le formazioni under 16 e 15 del Benevento in casa della Lazio.

Definito il calendario del torneo di Viareggio per la Primavera: esordio il 20 marzo contro il Berekum Freedom Fighters. Due giorni dopo, la truppa di Scarlato sarà di scena contro il Westchester United. L'ultima giornata della fase a gironi è prevista per il 24 marzo con la sfida tra Empoli e Benevento.

Under 17, la classifica:

Roma 51

Lazio 48

Reggina 38

Benevento 34

Frosinone 34

Palermo 28

Lecce 28

Perugia 25

Ternana 21

Ascoli 19

Bari 15

Salernitana 14

Cosenza 13

Under 16, la classifica:

Roma 37

Lazio 30

Frosinone 29

Reggina 25

Benevento 23

Lecce 19

Bari 17

Palermo 13

Cosenza 12

Salernitana 8

Under 15, la classifica:

Lazio 36

Roma 36

Salernitana 30

Frosinone 26

Bari 20

Benevento 19

Palermo 17

Reggina 13

Lecce 8

Cosenza 8