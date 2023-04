Under 17, il Benevento chiude il campionato al quarto posto Nella prossima giornata ci sarà l'atto finale della stagione regolare

L'under 17 del Benevento ha giocato questo pomeriggio contro la Lazio, per l'anticipo della penultima giornata di campionato. I giallorossi, che hanno già ottenuto la qualificazione ai play off, sono stati sconfitti con il risultato di 2-1. La concomitante vittoria della Reggina contro l'Ascoli per 6-0 non rende migliorabile l'attuale quarto posto in classifica. Nella prossima giornata, i giallorossi affronteranno il Bari per l'ultimo atto della stagione regolare che servirà soltanto per i tabellini e per cercare di chiudere in bellezza, poi si conoscerà il nome dell'avversaria che la truppa di Rocco troverà ai play off.

Under 17, i risultati della 25^ giornata:

Bari-Cosenza

Lazio-Benevento 2-1

Palermo-Ternana

Perugia-Lecce

Reggina-Ascoli 6-0

Salernitana-Roma

Riposa: Frosinone

Under 17, la classifica:

Lazio 57

Roma 57

Reggina 45

Benevento 40

Frosinone 35

Lecce 32

Palermo 29

Perugia 28

Ternana 22

Ascoli 22

Bari 15

Salernitana 14

Cosenza 14