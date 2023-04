Benevento, Nunziante al torneo UEFA Development con l'Italia under 16 Nuova convocazione per il giovane stremo difensore giallorosso

Nunziante è tra i convocati di Zoratto per il torneo UEFA Devolopment, in programma dal primo al dieci maggio in Portogallo. Gli azzurri saranno a Novarello il primo maggio, poi nella giornata successiva partiranno da Malpensa alla volta del Portogallo,dove il 4 maggio scenderanno in campo per affrontare i pari età della Svezia allo stadio Sao Sebastiano di Mirandela. Il 6 maggio ci sarà il confronto con il Belgio al Municipal di Brangaca, per poi chiudere il 9 maggio contro il Portogallo. Sarà un'altra importante vetrina per l'estremo difensore giallorosso, sempre più nell'orbita delle compagini giovanili dell'Italia.