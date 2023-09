Benevento, Carbone studia per il Master Uefa Pro: con lui anche Del Piero Il tecnico dell'under 17 è a Coverciano

C'è anche Dagoberto Carbone tra i corsisti presenti a Coverciano per il Master Uefa Pro, il massimo grado per un tecnico che permette di poter allenare in tutte le categorie. Tra i partecipanti all'importante corso ci sono anche tanti calciatori con un passato illustre tra Serie A e B, tra i quali spicca Alessandro Del Piero che è intenzionato a ottenere l'importante patentino. Per Carbone si tratta di un momento fondamentale, attraverso cui potrà apprendere ulteriori nozioni e migliorare le conoscenze acquisite nel corso degli anni. Come noto, Carbone è stato l'allenatore in seconda della prima squadra sia con Stellone che con Agostinelli. Adesso è alla guida della formazione under 17.