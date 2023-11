Under 17, colpaccio del Benevento: una doppietta di Zanni piega l'Ancona Sconfitta, invece, per l'under 15 di Marco Grande

Vittoria di grande spessore per l'under 17 del Benevento. I giallorossi sono riusciti a conquistare l'intera posta in palio sul campo dell'Ancona, compagine che prima di quest'oggi era a punteggio pieno, grazie a ben sette successi consecutivi. La squadra di Carbone è stata protagonista, passando in vantaggio al 42' con Zanni. Un minuto dopo è arrivata la risposta dei padroni di casa con Aganale, ma la Strega ha siglato il raddoppio, con la doppietta del proprio capitano. È un risultato che avvicina il Benevento al comando della classifica, distante adesso cinque punti con l'Ancona che ha una partita in più. Nella prossima giornata, in programma domenica prossima, i giallorossini ospiteranno la Fermana all'Avellola.

Sconfitta, invece, per l'under 15 ad Ancona. I marchigiani hanno sbloccato il risultato al 22' grazie a un rigore di Reucci, con la risposta sannita siglata da De Benedetto. Decisiva la marcatura di Taborro che ha permesso ai padroni di casa di conquistare i tre punti.