Settore giovanile, vincono tutte le under: Grande e Iuliano sempre più primi Domenica da incorniciare per le formazioni del Benevento Calcio

Importante domenica per le under del settore giovanile del Benevento Calcio. L'under 17 ha consolidato il primato della classifica, grazie al successo ottenuto in casa della Vis Pesaro, deciso nel finale da Frasca. C'è stata gioia anche per l'under 16 che si è imposta col Pescara in trasferta per 2-1. Al vantaggio abruzzese di Quieti, hanno risposto Pisani e Cuozzo. La truppa di Iuliano, quindi, arriverà allo scontro diretto della prossima giornata con l'Avellino da prima della classe. Anche l'under 15 ha vinto a Pesaro, con l'incontro che è stato deciso da Marzaiuolo. La squadra di Piscitelli è a cinque punti dalla zona play off.

Classifica under 17: Benevento 48, Ancona 45, Pescara 37, Foggia e Perugia 34, Arezzo e Monterosi 33, Latina 29, Gubbio 27, Cerignola 24, Casertana 21, Pineto e Fermana 20, Vis Pesaro 14, Recanatese 10.

Classifica under 16: Benevento 40, Avellino 39, Turris 35, Juve Stabia e Perugia 29, Pescara 27, Ancona 26, Fermana 16, Arezzo 15, Sorrento 14, Taranto 12, Vis Pesaro 6.

Classifica under 15: Arezzo 50, Pescara 46, Perugia 45, Monterosi 41, Benevento 36, Pineto e Cerignola 28, Latina 27, Casertana e Recanatese 24, Ancona 23, Vis Pesaro 21, Foggia 18, Gubbio 17, Fermana 1.