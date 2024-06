Benevento Under 17, il primo round è dell'Ancona (FOTO) La squadra di Grande dovrà fare l'impresa nel match di ritorno per passare il turno

Benevento-Ancona 2-3

Benevento: Verdicchio; Masi (40'st De Stefano), Rossi (13'st Torricini), Squillante, Zanni, Nonga (1'st Puca), Sasso, Borrelli, De Martino, Santucci (40'st Cerciello), Frasca (32'st Nurcato). A disp.: Marino; Montanile, Giorgione, Monticelli. All.: Grande

Ancona: Talozzi; Parioli (40'st Cilla), Carlini (40'st Pierangeli), Schiavoni, Galeotti, Bassi (40'st Tranquilli), Magini, Latini (19'st Fazzano), Garavalli (13'st Guideri), Abagnale (13'st Montagna), Pepa (40'st Altieri). A disp.: Ruzzi, Gubinelli. All.: Bilò

Arbitro: Waldmann di Frosinone. Assistenti: Fabrizi e Alessandro Ceci di Frosinone.

Marcatori: 6'pt Sasso (B), 12'pt Magini (A), 32'pt Carlini (A), 42'pt aut. (A), 51st su rig. Borrelli (B)

Sconfitta del Benevento all'Avellola contro l'Ancona. La squadra di Bilò si è imposta con il risultato di 3-2 al termine dei novanta minuti di gioco della gara valida per i quarti di finale. Il Benevento è passato in vantaggio dopo sei minuti con Sasso, poi c'è stato il pareggio ospite con Magini al 12'. L'Ancona ha siglato il 2-1 al 32' con Carlini, per poi firmare il tris grazie a un'autorete. Il Benevento ha accorciato le distanze a pochi istanti dalla fine della partita: a segnare il secondo gol giallorosso è stato Borrelli con un calcio di rigore. Nel match di ritorno, la Strega dovrà necessariamente vincere con almeno due gol di scarto. In caso contrario, sarà l'Ancona ad approdare in semifinale. Non sono previsti supplementari e rigori.

Under 17, i quarti di finale

Albinoleffe-Renate 0-5

Latina-Avellino 2-2

Pro Vercelli-Cesena 2-3