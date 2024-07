Benevento, il calendario delle under 17 e 15: esordio con il Cerignola Il cammino delle formazioni allenate da Floro Flores e Festa

La Figc ha svelato il calendario dei tornei dedicati alle formazioni under 17 e under 15 di Lega Pro. Le due squadre del Benevento, allenate rispettivamente da Floro Flores e Festa, esordiranno in casa del Cerignola. Di seguito, il calendario completo: