Under 17, poker del Benevento al Pineto Vittoria dei giallorossi sul sintetico dell'Avellola

Benevento-Pineto 4-1

Benevento: Luongo; Kwete, Scarpitella (30'st Pisani), Del Gaudio (30'st Cerbone), Infante (30'st Vivolo), Formicola, Battista, Scalici (11'st Grilli), Soprano (21'st Cuozzo), Giugliano (21'st Iuliano), Matrone (30'st Sorace). A disp.: Cammarota, Catiello. All.: Floro Flores

Pineto: Verna; Pelusi (44'st Vagnoni), Odracci, Incollingo (16'st Valon), Reale (44'st Trailani), Loconte, Sabatelli, Di Luzio, Di Pietro (16'st Nerizi), Scipioni (16'st Cupo), Di Blasio (26'st Guida). A disp.: Boccacci, Tecco, Lefoer. All.: Macera

Arbitro: Di Iorio di Ercolano. Assistenti: Vitiello e Minieri di Ercolano

Marcatori: 26'pt Soprano (B), 11'st, 21'st Matrone (B), 16'st Giugliano (B), 31'st Neziri (P)

Primo successo all'Avellola per l'under 17 allenata da Floro Flores. I giallorossi si sono imposti contro il Pineto per 4-1. Il vantaggio è stato firmato da Soprano dopo ventisei minuti di gioco, poi nella ripresa il Benevento ha preso il largo con le marcature di Matrone (doppietta) e Giugliano. Nel finale Neziri ha messo a segno il gol della bandiera per gli ospiti. I giallorossi sono a punteggio pieno dopo due giornate, nel prossimo turno ci sarà la trasferta di Foggia.