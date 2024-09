Under 17, il Benevento vince nel finale col Foggia: la decide Matrone La squadra allenata da Floro Flores si conferma a punteggio pieno

Foggia-Benevento 1-2

Foggia: Gravina; D'Angelo (12'st Trisorio), Delle Noci (36'st , Buccirosso, Mormile, Schiano, Fiscarelli (12'st Di Vaio), Potenza (36'st Zizzari), Pierri, Pignatelli, Rizzi G. (12'st Rizzi M.). A disp.: Riccio, Delli Santi, Valente, Eronia, Pettinacchio, . All.: Gentile

Benevento: Luongo; Kwete, Scarpitella, Del Gaudio, Infante, Formicola, Grilli, Scalici (20'st Matrone), Soprano (35'st Cuozzo), Giugliano, Iuliano (33'pt Cerbone, 35'st Battista). A disp.: Cammarota, Catiello, Pisani, Vivolo, Sorace, D'Ambrosio. All.: Floro Flores

Arbitro: Taglia di Foggia. Assistenti: Saverio Sernia e Mennuni di Barletta

Marcatori: 12'pt Pignatelli (F), 6'st Grilli (B), 47'st Matrone (B)

Vittoria in extremis conquistata dal Benevento in casa del Foggia. Dopo il gol iniziale di Pignatelli, la squadra allenata da Floro Flores ha ribaltato tutto nel secondo tempo. Dopo sei minuti ha pareggiato i conti Grilli, poi c'è stato il gol della vittoria firmato da Matrone in pieno recupero. La Strega si conferma a punteggio pieno dopo tre giornate e nel prossimo weekend affronterà il Pescara all'Avellola.

Under 17, i risultati della 3^ giornata:

Arezzo-Perugia 3-2

Audace Cerignola-Latina rinv.

Campobasso-Ascoli 0-1

Pescara-Casertana 5-1

Pineto-Gubbio 3-4

Ternana-Pianese 3-0

La classifica:

Ternana 9

Gubbio 9

Benevento 9

Ascoli 6

Pescara 6

Perugia 4

Latina 3

Foggia 3

Campobasso 3

Arezzo 3

Pineto 1

Pianese 1

Casertana 1

Audace Cerignola 0