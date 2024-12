Under 17, il Benevento batte il Latina: la decidono Soprano e Matrone Tre punti importanti per i giallorossi all'Avellola

Benevento-Latina 2-1

Benevento: Cammarota, Kwete, Scarpitella, Del Gaudio, D'Ambrosio, Formicola, Battista (18'st Scalici), Grilli (40'st Vivolo), Soprano, Giugliano, Matrone (28'st Infante). A disp.: Luongo, Pisani, Cerulo, Catiello, Iuliano, Cerbone. All.: Floro Flores

Latina: Pannozzo, Iacobelli, Saccheri, Pepe, Bacilieri, Fontana, Lo Bianco, Scandi, Carlopio, Diglio, De Negri. A disp.: Chiuchiolo, Ienco, Rezzesi, Saraceni, Tommasetti, Pelle, Scala, De Luca, Bongianni. All.: Cilotti

Arbitro: Riglia di Ercolano. Assistenti: Amarante di Castellammare di Stabia e Sabatino di Frattamaggiore

Marcatori: 10'st Soprano, 22'st Matrone, 36'st Carlopio

Importante vittoria conquistata dall'under 17 del Benevento contro i pari età del Latina. Le reti sono arrivate tutte nel secondo tempo, con Soprano che ha portato la Strega in vantaggio dopo dieci minuti. Il raddoppio sannita è stato di Matrone al 22'. Il Latina ha riaperto la partita al 36' con Carlopio, ma la squadra di Floro Flores è riuscita a difendere il vantaggio, ottenendo tre punti importanti in chiave classifica. Nella prossima giornata, il Benevento affronterà il Perugia in trasferta.

La classifica:

Ternana 31

Benevento 30

Latina 22

Perugia 20

Gubbio 19

Ascoli 19

Pescara 16

Arezzo 14

Cerignola 13

Foggia 13

Pineto 8

Casertana 7

Campobasso 6

Pianese 3