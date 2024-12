Settore giovanile, sconfitte per le U17 e U15. Pari dell'U16 col Sorrento I risultati delle formazioni del Benevento Calcio

Non è stato un fine settimana da ricordare per il settore giovanile del Benevento. Dopo la sconfitta rimediata dalla Primavera con il Cosenza, le altre formazioni del vivaio non sono riuscite a conquistare la vittoria. L'under 17 di Floro Flores è stata sconfitta per 3-0 in casa del Perugia, mentre l'under 15 è caduta per 4-1 contro i pari età umbri. All'Avellola, l'under 16 di Fusaro ha impattato per 0-0 contro il Sorrento.

Under 17, la classifica:

Ternana 34

Benevento 30

Latina 25

Perugia 23

Ascoli 22

Gubbio 19

Pescara 19

Arezzo 15

Foggia 14

Cerignola 13

Pineto 8

Casertana 8

Campobasso 7

Pianese 3

Under 16, la classifica:

Perugia 28

Benevento 26

Ternana 22

Sorrento 22

Ascoli 20

Pineto 18

Latina 15

Pescara 13

Casertana 12

Avellino 10

Giugliano 9

Turris 5

Picerno 2

Under 15, la classifica:

Pescara 31

Perugia 30

Ascoli 28

Benevento 28

Arezzo 22

Casertana 19

Ternana 18

Gubbio 18

Cerignola 13

Campobasso 12

Pineto 12

Latina 8

Foggia 5

Pianese 0