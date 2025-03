Settore giovanile, tris dell'U17 all'Ascoli. Ko per le U16 e 15 del Benevento I risultati maturati dalle formazioni giovanili giallorosse

Domenica ricca di impegni per il settore giovanile del Benevento. Dopo il pari rimediato ieri dalla Primavera contro lo Spezia, quest'oggi sono scese in campo le formazioni under giallorosse. Sorride l'under 17 allenata da Floro Flores che ha rifilato un netto 3-0 ai pari età dell'Ascoli sul sintetico dell'Avellola, grazie alle reti di Giugliano (doppietta) e Soprano. Nell'impianto di via Avellino, invece, è caduta l'under 15 di Festa che è stata sconfitta per 2-0 dall'Ascoli, per via della doppietta realizzata da Sirocchi. Domenica amara anche per l'under 16 che in casa dei marchigiani è incappata in una sconfitta di misura che ha portato la firma di Balducci. Nella prossima giornata, le under 17 e 15 affronteranno la Casertana in trasferta. La truppa di Fusaro, invece, se la vedrà contro il Pescara.

Under 17, la classifica:

Ternana 54

Benevento 47

Latina 43

Perugia 39

Ascoli 34

Gubbio 33

Arezzo 32

Pescara 26

Casertana 24

Foggia 20

Cerignola 20

Campobasso 11

Pineto 8

Pianese 7

Under 16, la classifica:

Ternana 40

Ascoli 39

Perugia 37

Benevento 36

Sorrento 33

Latina 30

Pescara 25

Pineto 24

Avellino 21

Casertana 20

Turris 17

Giugliano 12

Picerno 3

Under 15, la classifica:

Perugia 54

Ascoli 52

Pescara 49

Benevento 46

Arezzo 35

Ternana 31

Casertana 31

Gubbio 27

Cerignola 26

Campobasso 22

Pineto 18

Latina 11

Foggia 8

Pianese 0