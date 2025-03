Settore giovanile, vincono tutte le formazioni del Benevento Calcio Domenica da incorniciare per le compagini giallorosse

Domenica da incorniciare per le formazioni giovanili del Benevento Calcio. Dopo il successo della Primavera ottenuto in casa del Pescara venerdì scorso, le altre squadre giallorosse quest'oggi hanno conquistato altri importanti successi. L'under 17 ha rifilato ben sei reti alla Pianese, con marcature firmate da Del Gaudio e Giugliano (entrambi doppietta), Soprano e Matrone. Bene anche l'under 16 che ha ottenuto tre punti importanti al termine del derby giocato all'Avellola contro l'Avellino, con il punteggio di 3-1 (gol di Amico, De Benedetto e un'autorete biancoverde). Festeggia anche l'under 15 che ha letteralmente passeggiato sulla Pianese per 9-0. Per la squadra di Festa sono andati in rete Porta, De Luca (doppietta), Ferretti, Fontana, Esposito (tripletta) e Triestino.