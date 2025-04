Settore giovanile, vincono le U17 e 15 del Benevento. Pareggio per l'under 16 Le formazioni di Floro Flores e Festa si confermano in un ottimo stato di forma

Domenica positiva per le formazioni del settore giovanile del Benevento Calcio. L'under 17 ha confermato l'ottimo momento di forma con la sesta vittoria consecutiva ottenuta all'Avellola contro il Perugia. I giallorossi, già certi della qualificazione ai play off, hanno trioinfato con il punteggio di 5-2 con le reti messe a segno da Grilli, Giugliano (tripletta) e Soprano. Positiva anche la prova dell'under 15 che si è imposta sugli umbri per 5-0 con marcature di Ferretti e Biancolino (entrambi doppietta) e Fontana. Pareggio, invece, per l'under 16 guidata da Fusaro che ha impattato col risultato di 2-2 con il Sorrento, grazie alla rete nel finale messa a segno da Cocuzzo.

Under 17, la classifica:

Ternana 62

Benevento 62

Latina 49

Perugia 47

Arezzo 42

Pescara 41

Ascoli 40

Gubbio 38

Casertana 28

Foggia 25

Cerignola 24

Campobasso 15

Pineto 11

Pianese 10

Under 16, la classifica:

Ascoli 51

Perugia 50

Ternana 50

Benevento 46

Pescara 37

Sorrento 37

Latina 33

Pineto 25

Avellino 25

Turris 22

Casertana 21

Giugliano 19

Picerno 5

Under 15, la classifica:

Perugia 66

Ascoli 64

Pescara 62

Benevento 61

Ternana 41

Gubbio 36

Arezzo 36

Casertana 35

Cerignola 32

Campobasso 28

Pineto 27

Foggia 12

Latina 11

Pianese 0