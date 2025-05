Benevento, le U17 e 15 chiudono il campionato: ecco le avversarie nei play off Le due formazioni hanno terminato la stagione regolare in casa dell'Arezzo

Si è abbassato il sipario sulla stagione regolare dei campionati under 17 e 15, con le due formazioni del Benevento che sono state di scena in casa dell'Arezzo. Questa mattina è scesa in campo la formazione di Festa che è stata sconfitta con il risultato di 3-1 (di Fontana l'unica marcatura giallorossa). Nel pomeriggio è stata la volta della squadra allenata da Floro Flores che ha impattato per 2-2, dopo essere passata in vantaggio di due con reti con la doppietta realizzata da Giugliano. L'Arezzo ha vietato la gioia della vittoria ai giallorossi con i gol giunti in pieno recupero, siglati da Lucchini e da Di Gaetani. Con questi risultati, l'under 17 ha chiuso il campionato al secondo posto, mentre la 15 ha terminato occupando la quarta piazza. Ai play off, le due formazioni giallorosse incontreranno - rispettivamente - Trapani e Avellino.

Under 17, la classifica finale:

Ternana 65

Benevento 63

Latina 52

Perugia 47

Pescara 44

Arezzo 43

Gubbio 41

Ascoli 40

Casertana 28

Cerignola 27

Foggia 25

Campobasso 15

Pineto 14

Pianese 10

Under 15, la classifica finale:

Perugia 69

Ascoli 67

Pescara 65

Benevento 61

Ternana 44

Arezzo 39

Casertana 38

Gubbio 36

Cerignola 32

Campobasso 28

Pineto 27

Latina 14

Foggia 12

Pianese 0