Under 17, Pro Vercelli-Benevento: tutto ciò che c'è da sapere sulle final four Il match si giocherà il 13 giugno e mette in palio l'accesso alla finale scudetto

Cresce l'attesa per il match tra Pro Vercelli e Benevento, valido per la semifinale che mette in palio l'accesso all'ultimo atto per la conquista del tricolore. Il tecnico giallorosso Floro Flores ha sottolineato la voglia della sua squadra di arrivare fino in fondo, anche se troverà un'avversaria ostica come la Pro Vercelli.

Final four, il regolamento

Le due sfide, ovvero Pro Vercelli-Benevento e Spal-Ternana, sono di sola andata. In caso di parità, si procederà con i supplementari della durata di quindici minuti per tempo. Poi, ovviamente, in caso di ulteriore equilibrio si passerebbe ai tiri di rigore per decretare il nome delle finaliste. La sfida tra piemontesi e giallorossi è in programma domani (13 giugno) alle 17:30 al Rocchi di Viterbo, mentre Spal-Ternana si giocherà alle 20:30 allo Scopigno di Rieti, luogo in cui si svolgerà anche la finalissima.

Benevento, i convocati di Floro Flores

Portieri: Luongo, Cammarota, Mandato.

Difensori: Kwete, Cerulo, Scarpitella, D'Ambrosio, Formicola, Pisani, Vivolo, Ruggieri.

Centrocampisti: Iuliano, Matrone, Del Gaudio, Infante, Scalici, Catiello, D'Urzo.

Attaccanti: Battista, Giurolo, Patriarca, Giugliano, Soprano, Grilli, Cerbone