Euforia under 17, il Benevento sogna il tricolore dopo 16 anni Cresce l'attesa per la finalissima contro la Ternana. L'ultimo Scudetto nel 2009

Era il 20 giugno del 2009. A Benevento si vivevano ore frenetiche per la finale play off col Crotone, in programma il giorno successivo nell'ex Santa Colomba. Una gara che si rivelò drammatica, il cui esito in parte pose una ingiusta ombra su quanto riuscirono a fare gli straordinari ragazzi della Berretti guidata da Danilo Pileggi che vinse lo Scudetto al termine del doppio confronto con il Monza. I vari Vacca, De Nigris, Agyriba, Zullo ecc. portarono per la prima volta il tricolore nel Sannio, per la gioia di un Ciro Vigorito che aveva inseguito con le unghie e con i denti un traguardo che per lo sport giovanile di questo territorio rappresenta da sedici anni una vetta di assoluto spessore.

Il Benevento sogna un nuovo Scudetto

Nel corso degli anni, il Benevento ci è andato più volte vicino a un nuovo tricolore. Nel 2010 perse la final four Berretti con il Novara, poi è storico l'andamento dell'under 16 di Alessandro Formisano nel 2019, quando dopo un cammino straordinario arrivò fino in semifinale contro l'Empoli dei vari Baldanzi e Fazzini. La Strega, adesso, ci riprova. Ieri è arrivata una vittoria schiacciante contro la Pro Vercelli che ha permesso all'under 17 di Floro Flores di ottenere l'accesso alla finalissima, dove troverà la Ternana (fischio d'inizio alle ore 20). Le due avversarie si conoscono, nel corso della stagione regolare sono state delle duellanti affamate, capaci di contendersi colpo su colpo le primissime posizioni della classifica. Le fere sono reduci da una semifinale piuttosto agguerita, giocata contro la Spal e terminata soltanto dopo la disputa dei tempi supplementari. Potrebbe essere un fattore, soprattutto in occasione di gare così ravvicinate e al termine di una stagione intensa, ma in sfide del genere la stanchezza passa in secondo piano. Il Benevento pensa solo a vincere, grazie alla mentalità di un tecnico come Floro Flores che non vuole lasciare nulla al caso per portare nel Sannio un traguardo che scriverebbe una nuova pagina di storia di questo club. Ma ora la parola passa al campo. Al di là dell'esito finale, questi ragazzi dovranno essere elogiati per il lavoro svolto e per aver acceso un po' di curiosità ed entusiasmo sul finire di una stagione che per il Benevento è stata senza dubbio da dimenticare.

foto tratta dal profilo Instagram figcsettoregiovanile