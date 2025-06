Benevento under 17, l'emozionante messaggio di Floro Flores ai suoi ragazzi Il tecnico giallorosso ha dedicato un toccante post alla squadra dopo la sconfitta in finale

È un lunedì amaro per l'under 17 del Benevento. I giallorossi hanno perso la finalissima con la Ternana, dicendo addio al sogno di diventare campioni d'Italia al termine di una stagione che resta straordinaria. Si riparte da una base solida, con gran parte dell'attuale rosa che nella prossima stagione formerà la Primavera, con l'ambizione dei singoli di poter ambire a un posto in prima squadra: in fondo, questo è il percorso naturale e l'obiettivo principale che si pone il vivaio guidato da Diego Palermo.

Floro Flores, il messaggio alla squadra

È un giorno amaro anche per Floro Flores. Il tecnico giallorosso ha svolto un lavoro meticoloso con i suoi ragazzi, permettendo una crescita reciproca quotidiana. Attraverso Instagram, Floro Flores ha dedicato un toccante messaggio a tutti i suoi giovani calciatori: "È finita un'altra stagione, una di quelle che ti rimangono sulla pelle. Quelle stagioni che vorresti non finissero mai... Però so che oggi lascio dei ragazzi che ho visto diventare uomini, attraverso le vittore e le sconfitte hanno aiutato a crescere e gioire. E oggi, se ho potuto giocare una finale scudetto, è solo grazie a voi, che mi avete regalato questo sogno. Auguro a ognuno di voi una vita calcistica piena di soddisfazioni. Lo meritate voi e le vostre famiglie".