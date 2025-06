Under 17, diretta finale scudetto: Ternana-Benevento 0-0, LIVE Al Manlio Scopigno di Rieti c'è in palio il tricolore: segui la testuale dell'incontro

Al Manlio Scopigno di Rieti si assegna lo scudetto under 17. Il Benevento affronta la Ternana, dopo aver eliminato in semifinale la Pro Vercelli con il netto risultato di 4-0. Le fere, invece, sono riuscite a vincere contro la Spal al termine dei tempi supplementari. Fischio d'inizio alle ore 20.

1' - Comincia Ternana-Benevento

C'è il fischio d'inizio di Ternana-Benevento. Sono i giallorossi a dare il via all'incontro

19:57 - Squadre in campo

Benevento e Ternana sono sul terreno di gioco del Manlio Scopigno. Si canta l'Inno di Mameli

19:50 - Si avvicina il fischio d'inizio

Manca sempre meno al fischio d'inizio del match tra Ternana e Benevento che mette in palio lo Scudetto del campionato under 17 di Seri C

19:35 - Floro Flores conferma l'undici che hanno vinto con la Pro Vercelli

Floro Flores conferma in toto la formazione che ha vinto contro la Pro Vercelli. Nessuna modifica da parte del tecnico giallorosso

19:20 - Ternana-Benevento, le formazioni ufficiali

TERNANA: Culi, Forlini, Rota, Di Curzio, Biancafarina, Battausci, Rivelli, Bruti, Dezio, Coltorti, Onesti. A disp.: Pagliuso, Brocci, Salvatore, Betti, Angher, Sabatini, Righi, Caccavale, Giacalone. All.: Di Loreto

BENEVENTO: Cammarota, Kwete, Scarpitella, Del Gaudio, D'Ambrosio, Formicola, Battista, Grilli, Soprano, Giugliano, Scalici. A disp.: Luongo, Pisani, Cerulo, Infante, Catiello, Matrone, Fiurolo, Cerbone, Patriarca. All.: Floro Flores

19:15 - Benevento e Ternana vecchie rivali

Benevento e Ternana si sono affrontate anche nel corso della stagione regolare, con le fere che si sono piazzate al comando della classifica con un vantaggio di due punti sui giallorossi. Nella gara d'andata, giocata all'Avellola, la Ternana si è imposta per 4-3. Nel match di ritorno, invece, la sfida è terminata con il punteggio di 1-1

19:05 - Floro Flores: "Sogno di rimanere"

18:50 - Il Benevento sogna il tricolore dopo 16 anni

Rieti - Stadio Manlio Scopigno