Benevento, Schiavi non vede l'ora di iniziare: "Onorato di essere giallorosso" Il tecnico guiderà la formazione under 17 del vivaio sannita

Tra le novità della nuova stagione del settore giovanile giallorosso c'è Raffaele Schiavi. Il tecnico guiderà la formazione under 17, dopo aver allenato l'under 17 della Cavese lo scorso anno. Schiavi vanta una importante carriera da calciatore, con oltre trecento presenze maturate nel campionato di Serie B. Una esperienza rilevante che gli sarà utile nel confronto con i giovani, attraverso un percorso non facile che Schiavi vuole effettuare al massimo delle proprie potenzialità.

Schiavi: "Passione, dedizione e sacrificio"

Il nuovo tecnico giallorosso non vede l'ora di cominciare, come ribadito con forza attraverso un post pubblicato su Instagram: "Con immensa gioia e orgoglio volevo comunicare che sarò il nuovo allenatore dell'under 17 del Benevento. Per me è un onore far parte di uno dei settori giovanili più importanti a livello nazionale. Come sempre ci metterò tutto me stesso per far crescere i ragazzi e per raggiungere obiettivi importanti insieme a loro. Passione, dedizione e sacrificio".