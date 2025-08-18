Benevento, l'under 17 nella prestigiosa Scopigno Cup: esordio contro l'Avellino La squadra di Schiavi affronterà i lupi e il Napoli nella fase a gironi

Si avvicina a grandi passi l'esordio in campionato per la formazione under 17 guidata da Schiavi. Nel frattempo, i giallorossi potranno testare la propria condizione nell'importante torneo Scopigno Cup, giunto alla 33a edizione. La manifestazone comincerà domani con il derby tra Roma e Lazio che, tra l'altro, sarà trasmesso in diretta dalla Rai. Il Benevento scenderà in campo alle 17 di domani, allo Stadio Casola di Napoli, contro i pari età dell'Avellino. I giallorossi replicheranno il 21 agosto contro il Napoli, sempre al Casola, con fischio d'inizio fissato alle ore 11. Il torneo è diviso in quattro gironi, le vincenti di ogni raggruppamento approdano alle semifinali che sono in programma il 22 agosto.

Scopigno Cup, ecco i gironi

Girone 1: Lazio, Midtjylland (Danimarca), Roma.

Girone 2: Atalanta, Fiorentina, Rieti.

Girone 3: Juventus, Ternana, Vegalda Sendai (Giappone).

Girone 4: Avellino, Benevento, Napoli.