Benevento U17, Schiavi soddisfatto a metà: "Non possiamo subire 3 gol in casa" Il commento del tecnico della formazione under 17 dopo il successo sul Gubbio

Raffaele Schiavi è soddisfatto a metà dopo la vittoria per 6-3 conquistato dal suo Benevento contro il Gubbio: "A parte il risultato, che comunque fa bene per il morale, c'è tanto da lavorare soprattutto a livello mentale perché la squadra è andata in difficoltà dopo il primo gol. Siamo all'inizio, questo deve esserci da esempio per il prosieguo del campionato. Non ci nascondiamo: la nostra rosa è di altissimo livello, puntiamo a fare qualcosa di importante. Bisogna lavorare, da martedì ci rimbocchiamo le maniche perché non possiamo prendere tre gol in casa nostra".