Under 17, Benevento esagerato: nove reti alla Sambenedettese Netto successo per i giallorossi allenati da Schiavi

Sambenedettese-Benevento 2-9

Sambenedettese: D'Annibale (1'st Ponzanetti), Scarpantonio, Marchegiani, Balsen (1'st Pasqualini), De Angelis (8'st Branciaroli), Agostini (1'st Iachini), Reucci (8'st Cappelletti), Ciancaioni (35'st Spinozzi), Maloni (15'st Appignani), Ascenzi (15'st Lopiano), Traini (1'st Re). All.: Romandini

Benevento: Chiariello (8'st Tagliente), Petrizzo (8'st Cimmino), Pane (11'st Liguori), Carandente (1'st Cammarota), Colella (1'st Aldi), Jerradi, Lo Russo (6'st Spinesi), Viscovo (6'st Migliaccio), Amico (1'st Baldacci), De Benedetto (6'st Perfetto), Pirozzi. All.: Schiavi

Arbitro: Alfredi di Macerata. Assistenti: Dandio e Croci di San Benedetto del Tronto

Marcatori: 5'pt Pirozzi, 10'pt, 21'pt e 35'pt Amico, 19'pt Viscovo, 46'pt Jerradi, 47'pt e 6'st De Benedetto, 8'st Cammarota, 27'st Lopiano, 35'st Ciancaioni

Vittoria schiacciante dell'under 17 del Benevento conquistata contro i pari età della Sambenedettese. I giallorossi si sono imposti con il netto risultato di 9-2, dopo che la prima frazione era terminata col punteggio di 7-0 per i giallorossi con reti di Pirozzi, una tripletta di Amico, Viscovo, Jerradi e De Benedetto. Nella ripresa, De Benedetto e Cammarota hanno portato il computo delle reti giallorosse a quota nove, prima dei gol dei padroni di casa di Lopiano e Ciancaioni che hanno siglato le due marcature dei marchigiani. Nella prossima giornata, la squadra guidata da Schiavi affronterà il Perugia.