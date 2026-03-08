Under 17, il Benevento torna alla vittoria: cinque reti all'Ascoli Importante vittoria per i giallorossi allenati da Schiavi

Benevento-Ascoli 5-2

Benevento: Sessa (27'st Tagliente), Petrizzo (7'st Colella), Liguori, Martello (12'st Carandente), Picardi (27'st Bembo), Jerradi, Lo Russo (12'st Migliaccio), Viscovo (27'st Maione), Amico (1'st Perfetto), De Benedetto (27'st Pacifico), Pirozzi (27'st Spinesi). All.: Niro

Ascoli: Angeletti, Cavalieri, Conestà, Di Mattia, Diamanti, Mastrocinque (7'st Aloisi), Cucco (16'st Ionta), Rossi (26'st Nespeca), Boni, Ripa (16'st Curzi), Diamanti T.. A disp.: Chionne, Perri. All.: Ionni

Arbitro: Amitrano di Torre Annunziata. Assistenti: Cammarota e Lemons di Nola

Marcatori: 15'pt e 27'pt Lo Russo, 28'pt Viscovo, 17'st Perfetto, 23'st Migliaccio, 36'st Di Mattia su rig., 43'st Nespeca

Note: Espulso Colella al 36'st

Torna alla vittoria la formazione under 17 del Benevento. Dopo le sconfitte rimediate con Guidonia e Campobasso, i giallorossi guidati da Schiavi si sono imposti all'Avellola col punteggio di 5-2 contro i pari età dell'Ascoli. A sbloccare il risultato è stato Lo Russo che ha raddoppiato al 27'. Viscovo ha messo a segno il tris, con le due squadre che sono tornate negli spogliatoi sul 3-0. Nella ripresa, Perfetto ha siglato il poker e Migliaccio la quinta marcatura giallorossa. L'Ascoli ha accorciato le distanze al 36', grazie a un rigore di Di Mattia che è costata anche l'espulsione a Colella. Al 43' è stata la volta di Nespeca che ha siglato il gol del definitivo 5-2. Per il Benevento è una vittoria importante che gli permette di non allontanarsi dal quarto posto.