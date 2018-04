Under 16, pirotecnico pareggio a Frosinone Risultato con rammarico per i sanniti che hanno dimostrato di poterla vincere

Pareggio pirotecnico tra Frosinone e Benevento sul campo dei gialloblu. Nel primo tempo i giallorossi hanno letteralmente dominato, riuscendo a siglare ben tre reti con Ferraro (per lui una doppietta) e Garofalo. Il risultato poteva essere anche più largo per le numerose occasioni create. Nella ripresa i padroni di casa sono riusciti ad accorciare le distanze a pochi minuti dal fischio d'inizio. Al 5' l'arbitro ha espulso Garofalo per un fallo piuttosto dubbio, costringendo il Benevento a proseguire la sfida con un uomo in meno. Con la superiorità numerica, il Frosinone ha cominciato a imporre il proprio gioco riuscendo ad accorciare le distanze e poi a pareggiare sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La truppa di Formisano si è ritrovata anche in nove a causa del rosso rimediato a Montanino, ma alla fine è riuscita a portare a casa il pareggio.

E' comunque un risultato che rammarica perché il Benevento, fino a quando ha mantenuto la parità numerica, si è dimostrato superiore agli avversari. Pesano diverse scelte arbitrali che hanno condizionato non poco la contesa.

Nella prossima giornata ci sarà il Napoli all'Imbriani.

Ivan Calabrese