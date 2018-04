Under 16, il Napoli vince all'Imbriani Decisiva una rete di Montaperto nel secondo tempo

Benevento – Napoli 0-1

Benevento (4-2-3-1): Romano; Menichino, Tortora (32'st Buonaiuto), Ciaravolo (22'st Panarese), Solimeno; Esposito, Pietroluongo (14'st Romanelli); Delle Curti, Alfieri (32'st Architravo), Andreozzi (22'st Bocchetti); Ferraro (32'st Delli Carpini). A disp.: Guerra, Chiurazzi, Verdi. All.: Formisano

Napoli (4-3-3): Maione; Tello (1'st Marrazzo), Costanzo (1'st Parisi), D'Onofrio, Musella (22'st Barruffo); Virgilio, Ceparano (1'st Cretella), D'Amato; Mancino (37'st Russo), Della Pietra (22'st Montaperto), Cioffi. A disp.: Pinto, Autiero, D'Orta. All.: Carnevale

Arbitro: Marotta di Sapri

Assistenti: D'Anna di Caserta e Moccia di Nola

Marcatore: 35'st Montaperto

Termina con una sconfitta di misura il campionato dell'under 16 giallorossa. Contro il Napoli la truppa di Formisano ha cercato di ottenere un risultato positivo, ma alla fine le numerose assenze e il tasso tecnico degli avversari hanno prevalso.

La prima azione degna di nota è avvenuta al 12' con una punizione dalla trequarti in favore del Napoli che è andata sulla testa di Della Pietra: l'attaccante, però, ha spedito la palla di poco sul fondo. Al 15' si è fatto vedere Cioffi con un bel tiro dal limite, sul quale Romano si è opposto al meglio deviando in angolo con la punta delle dita. Al 31' ci ha provato Virgilio con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner che ha sorvolato di poco la traversa. Sei minuti più tardi i partenopei hanno sfiorato in vantaggio con Mancino che, in seguito a un calcio d'angolo, ha colpito il palo: la palla, successivamente, stava andando in porta ma è stata salvata da un difensore giallorosso.

Nella ripresa il Benevento è sceso in campo con un piglio molto più determinato. Al 9' Ferraro è andato vicinissimo al gol trovandosi a tu per tu con Maione, ma l'estremo difensore è stato bravo a respingere la minaccia chiudendo lo specchio della porta. Al 12' Romano ha compiuto un'ottima parata su conclusione ravvicinata di Marrazzo, splendidamente servito da D'Amato. Al 31' il Napoli ha colpito anche una traversa con Cretella, prima del gol che ha chiuso i giochi giunto al 35' e messo a segno da Montaperto con un forte tiro che non ha lasciato scampo all'estremo difensore giallorosso.

Si chiude così il campionato dell'under 16. I giallorossi si fermano a quota 38 punti.

Ivan Calabrese