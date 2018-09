Under 16, il Benevento affronterà il Milan in semifinale I giallorossi sono protagonisti dell'importante memorial "Mariani - Pavone"

Ottime prestazioni per l'under 16 del Benevento nel prestigioso memorial "Mariani - Pavone": Nel girone a eliminazione i giallorossi hanno sconfitto i finlandesi dell'Honka (3-0) e il Pescara (3-1). Con la qualificazione già in tasca è arrivata una sconfitta all'ultima giornata contro la Lazio per 3-1. Alla fine la truppa di Formisano ha chiuso al primo posto, grazie alla differenza reti. In semifinale affronterà il Milan. La gara è in programma questa sera, con fischio d'inizio fissato alle 20.30. La vincente approderà alla finalissima, dove affronterà una tra Roma e Lazio.

Ivan Calabrese