Under 16 e 15, big match contro la Roma per i giallorossi Le compagini sannite esordiranno all'Avellola

E' tutto pronto per l'esordio in campionato delle compagini under 16 e 15. I giallorossi apriranno la stagione già con un big match, dato che all'Avellola ospiteranno i pari età della Roma. Ad aprire le danze sarà la truppa di Fusaro che scenderà in campo alle 9.30. Alle 12.30 sarà la volta dell'under 16 di Alessandro Formisano. Inutile dire che entrambe faranno di tutto per cominciare nel migliore dei modi contro una delle candidate alla vittoria finale.

Ecco il programma della prima giornata:

Benevento - Roma

Palermo - Pescara

Crotone - Salernitana

Foggia - Ascoli

Frosinone - Perugia

Napoli - Lecce

Riposa: Cosenza

Ivan Calabrese