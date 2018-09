Benevento, under 16 devastante: umiliata la Roma con un poker Eccellente prestazione dei giallorossi che dominano l'incontro

Benevento – Roma 4-0

Benevento (4-2-3-1): Diglio; Bracale, Seminara, Barilotti, Gentile; Talia, Citarella; Albano (29'st Strazzullo), Agnello (29'st Foggia), Olimpio (12'st Battisti); D'Agosto (21'st Giampaolo). A disp.: Gestro, Calabrese, Moccia, Gargiulo, Guerra. All.: Formisano

Roma (4-3-3): Berti; Ludovici (11'st Sarno), Dicorato, Evangelisti, Rocchetti; Scandurra, Bruno (1'st Cantarelli), Anticoli (1'st Nobile); Koffi, Modugno (15'st Satriano), Cassano (11'st Logrieco). A disp.: Semprini, Sigismondo, Di Bartolo. All.: Parisi

Arbitro: Luongo di Napoli

Assistenti: Ciannarella di Napoli e D'Anna di Caserta

Marcatori: 20'pt D'Agosto (B), 36'pt Olimpio (B), 26'st Giampaolo (B), 28'st Agnello (B)

Spettacolare prestazione dell'under 16 del Benevento che ha annichilito i pari età della Roma con un netto 4-0. La truppa di Formisano ha totalmente dominato la partita, rendendosi pericolosa sin dal primo minuto quando un bel tiro di Albano ha sfiorato l'incrocio dei pali della porta difesa da Berti. Al 5' si è fatto vedere Talia con una conclusione dal limite, ma l'estremo difensore avversario si è fatto trovare pronto deviando la sfera in angolo. L'assedio è proseguito al 10' con un'azione corale tra Agnello e Olimpio che ha portato quest'ultimo al tiro con Berti che si è opposto con i piedi. Il gol era nell'aria ed è arrivato al 20': a siglare la marcatura è stato D'Agosto con un ottimo tiro in girata che non ha lasciato scampo alla retroguardia capitolina. A farla da protagonista è stato anche il caldo torrido. Entrambe le squadre con il passare dei minuti hanno abbassato i ritmi, ma a rendersi pericoloso è stato sempre e solo il Benevento che al 36' ha raddoppiato con Olimpio: l'attaccante è stato bravo a capitalizzare nel migliore dei modi una bella azione personale di Agnello. Nella ripresa i giallorossi hanno controllato la partita, chiudendola definitivamente al 26', quando Giampaolo ha punito Berti in contropiede su splendido lancio di Bracale. Dopo due giri di lancette è arrivato anche il poker siglato da Agnello. Nel finale la Roma ha anche avuto modo di accorciare le distanze su calcio di rigore, fischiato a causa di un fallo di mano di un difensore sannita, ma Diglio ha vietato la gioia del gol a Scandurra parandogli il tiro dagli undici metri. E' stata la classica partita perfetta per l'under 16 che parte davvero bene in campionato. Sarà importante mantenere i piedi ben saldi a terra dopo questo roboante successo, in modo da proseguire il cammino dandogli continuità.

Ivan Calabrese