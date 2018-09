Under 16, il Benevento batte il Perugia e si conferma in testa I giallorossi non brillano ma portano a casa tre punti preziosi

Benevento – Perugia 4-3

Benevento (4-3-1-2): Gestro; Gentile, Seminara, Barilotti, Todisco (23'st Bracale); Albano (23'st Strazzullo), Talia (35'st Guerra), Citarella (13'st Gargiulo); Agnello (35'st Foggia); Giampaolo (35'st Sorrettone), Olimpio (23'st D'Agosto). A disp.: Savignano, Ciocia. All.: Formisano

Perugia (4-3-3): Brunetti; Leonardi, Belloni, Izzo, Menci (38'st Bartoli); Spinelli, Fabri, Angori (20'st Lunghi); Brandi (20'st Pannuti), Lebbiati (38'st Santucci), Del Prete (12'st Mattioli). A disp.: Sergiacomi, Sodano, Bastianelli, Socievole. All.: Carocci

Arbitro: Castellone di Napoli

Assistenti: D'Afiero e Scarano di Frattamaggiore

Marcatori: 9'pt Citarella (B), 21'pt Lebbiati (P), 29'pt Giampaolo (B), 30'pt Agnello (B), 4'st Izzo (P), 23'st Giampaolo (B), 40'st Mattioli (P)

Terzo successo consecutivo per l'under 16 del Benevento che ha sconfitto all'Avellola i pari età del Perugia. I giallorossi sono partiti subito bene, riuscendo a procurarsi un calcio di rigore dopo otto minuti di gioco per un fallo di mano di Izzo su cross di Todisco. Dagli undici metri si è presentato Citarella che ha insaccato alle spalle di Brunetti senza alcuna esitazione. Dopo il gol i giallorossi hanno abbassato un po' i ritmi, permettendo agli avversari di alzare il baricentro. Al 21' è arrivato il pareggio, siglato da Lebbiati con un bel sinistro in girata dal limite dell'area. Il gol dei grifoni ha “risvegliato” la truppa di Formisano che in ben che non si dica ha messo in cassaforte la partita: al 29' ci ha pensato Giampaolo a riportare in vantaggio i suoi dopo aver rubato con furbizia la palla a un avversario in area. Dopo un minuto è stata la volta di Agnello che ha gonfiato la rete in seguito a una bella azione personale. Al 39' ci ha provato anche Olimpio con un insidioso tiro che è stato deviato in angolo da Brunetti con la punta delle dita.

La ripresa è cominciata bene per il Perugia che al 4' ha accorciato le distanze con un sinistro al volo di Izzo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. I biancorossi hanno cominciato a crederci, ma il Benevento gli ha spento ogni speranza al 23' con il poker realizzato da uno scatenato Giampaolo. Al 26' lo stesso attaccante ha servito uno splendido assist per il neo entrato D'Agosto che ha spedito la palla di poco fuori.

La gara è proseguita senza ulteriori sussulti fino al 40', quando in maniera abbastanza ingenua i giallorossi hanno permesso al Perugia di riaprire la partita: in seguito a un calcio d'angolo, infatti, Mattioli è andato in rete con un colpo di testa. I minuti finali sono stati di sofferenza, ma alla fine è arrivata una importante vittoria che conferma il Benevento al primo posto in classifica. Dopo il triplice fischio tutti i giallorossi non erano soddisfatti di quanto espresso, consapevoli di avere le potenzialità per fare meglio come dimostrato nel corso delle recenti uscite. Nella prossima giornata si recheranno in trasferta a Pescara.

Ivan Calabrese