Under 16 e 15, all'Avellola c'è Benevento - Palermo Le due compagini giallorosse saranno di scena domenica mattina

Domenica mattina scenderanno in campo all'Avellola le compagini under 16 e 15 del Benevento. La truppa di Formisano si è rivelata in questo inizio di campionato un vero e proprio rullo compressore: è al comando della classifica a punteggio pieno con ben venti reti realizzate in quattro incontri. I giallorossi cercheranno il quinto sigillo contro il Palermo, con fischio d'inizio fissato alle ore 12.30. Prima di questo incontro, però, sarà di scena l'under 15 di Fusaro che è alla ricerca del primo successo stagionale. La sfida con i rosanero sarà importante soprattutto per questo aspetto. La gara comincerà alle 10.

Ecco il programma della quinta giornata:

Benevento – Palermo

Cosenza – Ascoli

Crotone – Perugia

Foggia – Frosinone

Napoli – Pescara

Salernitana – Roma

Riposa: Lecce

CLASSIFICA UNDER 16: Benevento 12, Roma 9, Frosinone e Ascoli 7, Palermo, Napoli e Crotone 6, Foggia 5, Salernitana, Cosenza, Lecce e Pescara 2, Perugia 0

CLASSIFICA UNDER 15: Salernitana 9, Napoli 8, Frosinone e Roma 7, Palermo, Perugia e Pescara 6, Ascoli e Lecce 5, Benevento e Crotone 2, Cosenza 1, Foggia 0

Ivan Calabrese