L'u16 sa solo vincere: a Frosinone arriva il sesto sigillo Il Benevento ottiene un altro successo contro una squadra forte e difficile da affrontare

L'under 16 del Benevento sa solo vincere. Sul difficile campo di Frosinone è arrivato il sesto successo consecutivo, segnando un importante record per il settore giovanile giallorosso. Non si prevedeva una gara semplice per i giallorossi che hanno dovuto fare a meno dell'infortunato Albano, oltre a dover utilizzare un Agnello in non perfette condizioni fisiche. La gara è stata molto combattuta e i sanniti sono riusciti a passare in vantaggio al 28' con Giampaolo che ha capitalizzato al meglio una bella azione corale. Dopo un minuto, però, i padroni di casa hanno riequilibrato il risultato. Nella ripresa le squadre non si sono risparmiate. La svolta è avvenuta con l'ingresso di Todisco, con l'avanzamento di Bracale come mezzala. Le scelte di Formisano hanno dato maggiore brillantezza alla squadra e alla fine gli sforzi sono stati premiati al 35', quando Olimpio ha messo a segno il gol del 2-1. Per il Benevento, come detto, è la sesta vittoria consecutiva. Nella prossima giornata ci sarà il Foggia all'Imbriani.

Ecco la formazione iniziale:

Gestro, Bracale, Gentile, Seminara, Talia, Barilotti, Gargiulo, Citarella, Giampaolo, Agnello, Olimpio

Ivan Calabrese