Under 16, buon pareggio del Benevento a Trapani A Perrone risponde Valentino. I giallorossi chiudono l'andata a 19 punti

Trapani - Benevento 1-1

Trapani: Rizzuto, Buscemi, Randazzo (12'st Capitano), Barbara, Anzelmo, Mazzara, De Marco, Aronica (20'st Scozzari), Perrone (20'st Fucile), D'Amico, Oumar (28'st Bonello). A disp.: Gichkin, Loddo, Calamia, Inglese, Giammarco. All.: Dai

Benevento: Tartaro (25'st Muraca), Riccio (35'st Fiorillo), Sena, Prisco, Veltri, Viscardi, Maiese (20'st Galletti), Parisi (1'st Valentino), Malva, Marsiglia, Pellegrino. A disp.: Ruggiero, Cuomo, De Vincenzo, D'Avanzo. All.: Scarlato

Arbitro: Ramondino di Palermo

Assistenti: Santangelo e Schifano di Trapani

Marcatori: 7'pt Perrone (T), 6'st Valentino (B)

Pareggio positivo per l'under 16 del Benevento sul terreno di gioco del Trapani. A passare in vantaggio sono stati i siciliani al 7' del primo tempo con una marcatura realizzata da Perrone. La Strega è riuscita a riequilibrare il risultato dopo sei minuti dall'inizio della ripresa con Valentino. Nel finale, precisamente al 43', Muraca ha salvato il risultato neutralizzando un calcio di rigore. I giallorossi chiudono il girone d'andata a quota 19 punti in classifica. Adesso c'è la pausa natalizia, con il rientro fissato al 12 gennaio contro la Roma a Trigoria.