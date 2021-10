Under 16, terza vittoria consecutiva per il Benevento I giallorossi vincono a Lecce e si confermano al comando della classifica a punteggio pieno

Lecce – Benevento 0-2

Lecce: Lauretti, Bitonto, Montagna, Pantaleo, Pinto, Pacia, Patarnello (37’st Angelini), Sorino, Iasevoli (1’st Ciccarese), Pulpito (1’st Colaci), Magnati. A disp.: Verdosci, Russo, Angelini, La Marina. All.: Mazzeo

Benevento: Gargiulo, Umile, Ciurleo, Guerra, Pellegrino (30’st Politi), Eletto, Varone (9’st Polverino), Rucci, Ciprio (37’st Patricelli), Carfora (37’st Esposito), Fierro (30’st Rispoli). A disp.: Marino, Fastiggi, Napolitano, D’Ambrosio. All.: Fusaro

Arbitro: Totaro di Lecce

Assistenti: Bottalico e Caldarulo di Bari

Reti: 7’pt e 11’pt Ciprio

Ancora un successo per l’under 16 del Benevento che si è imposta in casa del Lecce con il risultato di 2-0. Decisiva una doppietta realizzata da Cipro, con il vantaggio che è giunto dopo sette minuti di gioco e nato da una bella azione di Carfora e Ciurleo, culminata con un preciso colpo di testa dell’attaccante sannita. Quest’ultimo si è ripetuto all’11’, in seguito a una parata di Lauretti su conclusione di Fierro: Ciurleo si è fatto trovare pronto al tap in vincente per il raddoppio. Nella ripresa il Benevento ha amministrato al meglio il vantaggio, ottenendo la terza vittoria consecutiva che lo conferma al comando della classifica a punteggio pieno.

I risultati della terza giornata:

Cosenza - Crotone

Frosinone - Lazio 0-2

Lecce - Benevento 0-2

Napoli - Salernitana 4-0

Reggina - Roma 0-4

La classifica:

Lazio 9

Benevento 9

Roma 7

Napoli 5

Frosinone 3

Lecce 2

Reggina 2

Salernitana 1

Crotone 0

Cosenza 0