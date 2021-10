Under 16, la Reggina espugna l'Avellola Si interrompe la striscia di vittorie consecutive del Benevento

Benevento - Reggina 1-2

Benevento: Gargiulo, Fastiggi, Ciurleo, Guerra, Pellegrino, Eletto, Polverino (30'st Politi), Rucci (15'st D'Ambrosio), Ciprio, Carfora, Fierro (30'st Patricelli). A disp.: Simeoli, Esposito, Napolitano, Varone, Ruggiero, D'Ambrosio, Rispoli. All.: Fusaro

Reggina: Sciammarella, Marciano, Bombarci, Simonetta, Girasole, Morra, Cracchiolo, Pumo, Antoci (44'st Casile), Briganti (33'st Villari), Giampaolo (23'st Costa). A disp.: Lagonigri, Curulla, Calabrese, Gatto. All.: Assuma

Arbitro: Palomba di Torre del Greco

Assistenti: Scala di Castellammare di Stabia e Ceriello di Nola

Reti: 6'pt Carfora (B), 36'pt Cracchiolo (R), 3'st Antoci (R)

La Reggina riesce a interrompere la striscia di vittorie consecutive dell'under 16 del Benevento. I giallorossi cadono all'Avellola con il risultato di 2-1. La partita è cominciata in maniera positiva, con i giallorossi che sono passati in vantaggio grazie a una marcatura realizzata da Carfora. Al 36' gli ospiti hanno pareggiato i conti con Cracchiolo, per poi completare la rimonta al 3' della ripresa con Antoci. A nulla sono valsi i tentativi da parte del Benevento di pareggiare l'incontro. La truppa di Fusaro scivola al terzo posto in classifica e nella prossima giornata cercherà l'immediato riscatto nel sentito derby contro il Napoli.

I risultati della 4^ giornata:

Benevento - Reggina 1-2

Crotone - Lecce 3-3

Lazio - Cosenza 6-1

Roma - Napoli 2-1

Salernitana - Frosinone 0-0

La classifica:

Lazio 12

Roma 10

Benevento 9

Napoli 5

Reggina 5

Frosinone 4

Lecce 3

Crotone 2

Salernitana 2

Cosenza 1