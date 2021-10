Apoteosi giallorossa, anche l'under 16 del Benevento vince a Napoli La truppa di Fusaro si è imposta con le reti di Fierro e Rispoli

Napoli - Benevento 0-2

Napoli: Puca, Punzone (34'st Campanile), De Crescenzo, Borrelli (1'st Cefariello), Esposito, Gambardella, Malasomma (34'st Valentino), D'Angelo, Pinzolo (18'st Raggioli), Di Chiara (1'st Avvisati), Stasi (34'st De Rosa). A disp.: Petrone, Cefariello, Dionisio, Marrandino. All.: Malafronte

Benevento: Gargiulo, Umile, Ciurleo, Guerra, Pellegrino (23'st Politi), Eletto, Varone (9'st Polverino), Rucci, Ciprio (34'st D'Ambrosio), Carfora, Fierro (23'st Rispoli). A disp.: Simeoli, Napolitano, Esposito, Ruggiero, Patricelli. All.: Fusaro

Arbitro: Onorato di Nola

Assistenti: Pipola di Ercolano e Trotta di Nocera Inferiore

Reti: 9'pt Fierro e 31'st Rispoli

Anche l’under 16, dopo il successo dell’under 15, ha espugnato il terreno di gioco del Napoli, ottenendo tre punti molto importanti in chiave classifica. I giallorossi sono tornati al successo dopo la sconfitta della scorsa settimana rimediata all’Avellola contro la Reggina. La truppa di Fusaro è passata in vantaggio al 9' con Fierro che ha punito l’estremo difensore avversario con un gran bel gol dal limite. La Strega si è imposta al meglio, limitando al meglio le iniziative degli avversari che hanno cercato di riequilibrare il risultato. Al 23’ della ripresa, Raggioli è andato vicino al pareggio direttamente su punizione, ma la palla ha colpito il palo. Al 32’ Carfora ha messo a segno la rete che ha chiuso definitivamente la partita, permettendo alla sua squadra di espugnare il difficile campo dei partenopei. La Strega arriva a quota 12 punti in classifica. Nella prossima giornata, in programma il 14 novembre, ci sarà il big match con la Roma nel Sannio.

I risultati della 5^ giornata:

Cosenza - Frosinone

Lecce - Lazio 0-1

Napoli - Benevento 0-2

Reggina - Crotone 0-0

Roma - Salernitana domani

La classifica:

Lazio 15

Benevento 12

Roma 8

Napoli 6

Reggina 6

Frosinone 4

Crotone 3

Lecce 3

Salernitana 2

Cosenza 1