Under 16 e 15, il Benevento affronta la Roma Due gare di alta classifica in programma domani all'Avellola

Domenica di grande calcio giovanile presso il Centro Sportivo Avellola. Le under 16 e 15 del Benevento se la vedranno contro i pari età della Roma. Le due compagini sannite sono entrambe reduci dalle belle vittorie ottenute in casa del Napoli e cercheranno di dargli continuità contro un'altra avversaria di assoluto valore come quella capitolina. Un successo per l'under 16 significherebbe staccare in classifica proprio la Roma, attualmente al terzo posto. La compagine allenata da Carbone (che dovrà fare a meno degli squalificati Nunziante e De Marco) vuole avvicinarsi al primato trovando conferme e costanti miglioramenti sul gioco espresso. Si comincerà alle 11 con la sfida tra le formazioni under 15. Alle 13:30 sarà la volta della squadra guidata da Fusaro.

Il programma della 6^ giornata:

Benevento - Roma

Crotone - Napoli

Frosinone - Lecce

Lazio - Reggina

Salernitana - Cosenza

Classifica under 16:

Lazio 15

Benevento 12

Roma 11

Napoli 6

Crotone 5

Reggina 5

Frosinone 4*

Lecce 3

Salernitana 2

Cosenza 1*

*una partita in meno

Classifica under 15:

Roma 13

Lazio 12

Frosinone 11

Benevento 10

Reggina 9

Napoli 7

Crotone 7

Lecce 3

Salernitana 0

Cosenza 0