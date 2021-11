Benevento, goleada dell'under 16 nel derby: sei reti alla Salernitana Vittoria importante per i ragazzi di Fusaro

Benevento - Salernitana 6-0

Benevento: Gargiulo (33'st Simeoli), Esposito, Polverino (33'st Barone), Politi (16'st Varone), Napolitano, Eletto , Rucci (23'st Ruggiero), Pellegrino, Fierro (23'st Galdo), Carfora (33'st D'Ambrosio), Ciprio (16'st Patricelli). A disp.: Fastiggi, Rispoli. All.: Fusaro

Salernitana: Rissi, Salvati, Perrotta (1'st Celli), Trombetta (1'st Saviello), Apetino (22'pt Barretta), Coppola (38'pt Buonocore), Sepe, Acone (1'st Cetta), Fisio (13'st Ramaglia), Zerillo, Mele (1'st Caiafa). A disp.: Pappalardo, Airone. All.: Della Calce

Arbitro: Criscuolo di Torre Annunziata

Assistenti: Vinciprova e Capano di Napoli

Reti: 11'pt Fierro, 44'pt Carfora, 11'st Ciprio su rig., 40'st Galdo su rig., 42'st e 43'st Patricelli

Roboante vittoria per l'under 16 del Benevento che ha liquidato i pari età della Salernitana con il netto risultato di 6-0. I giallorossi hanno chiuso il primo tempo in avanti di due reti, grazie alle reti realizzate da Fierro e Carfora. Nella ripresa c'è stato il tris firmato da Ciprio su rigore, poi al 40' Galdo ha siglato il poker con un altro tiro dagli undici metri. Nei minuti di recupero si è scatenato Patricelli, autore di una doppietta che ha portato il punteggio sul definitivo 6-0. Un successo che permette al Benevento di restare ai vertici, balzando a quota 15 punti in classifica. Nella prossima giornata, in programma il 5 dicembre, è prevista la trasferta di Crotone.

I risultati della 7^ giornata:

Benevento - Salernitana 6-0

Lecce - Cosenza 0-2

Napoli - Lazio 3-2

Reggina - Frosinone 1-0

Roma - Crotone 1-0

Classifica under 16:

Lazio 18

Roma 17

Benevento 15

Napoli 12

Reggina 8

Cosenza 7*

Frosinone 5*

Crotone 5

Lecce 4

Salernitana 2

*una partita in meno