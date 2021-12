Under 16 e 15, Benevento in trasferta a Crotone Le due compagini giallorosse vogliono ridurre il gap con il comando della classifica

Trasferte in casa del Crotone per le compagini under 16 e 15 del Benevento Calcio. I giallorossi vogliono avvicinarsi ulteriormente al comando della classifica, provando a conquistare tre punti preziosi in terra calabrese. Comincerà la truppa di Fusaro alle 9.15. Poi seguiranno i ragazzi guidati da Carbone alle 11:15.

Il programma dell'8^ giornata:

Cosenza - Reggina

Crotone - Benevento

Frosinone - Napoli

Lazio - Roma

Lecce - Salernitana

Classifica under 16:

Lazio 18

Roma 17

Benevento 15

Napoli 12

Reggina 8

Cosenza 8

Frosinone 6

Crotone 5

Lecce 4

Salernitana 2

Classifica under 15:

Frosinone 17

Roma 16

Lazio 15

Benevento 14

Napoli 13

Reggina 9

Crotone 7

Lecce 6

Cosenza 3

Salernitana 1