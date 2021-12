Under 16, cinquina al Crotone e aggancio al secondo posto Successo di spessore per il Benevento guidato da Fusaro

Crotone - Benevento 2-5

Crotone: Martino (27'st Secreti), De Marco, Callipo (27'st Elia), Greco, Gallardo, Milano, Russo (15'st Marrone), De Gennaro (5'st Tosto), Ambrogio, Calabrò (27'st Geremicca), Tropea. A disp.: Devona, Verardi, Lorenzaono. All.: Laratta

Benevento: Gargiulo (33'st Simeoli), Esposito (13'st Umile), Polverino, Guerra, Pellegrino, Eletto, Varone, Rucci (33'st Politi), Ciprio (33'st Patricelli), Carfora (33'st D'Ambrosio), Fierro (21'st Rispoli). A disp.: Fastiggi, Napolitano, Ruggiero. All.: Fusaro

Arbitro: Pittella di Crotone

Assistenti: Galardo e Sansone di Crotone

Reti: 4'pt Greco (C), 14'pt su rig. e 24'st Carfora (B), 28'pt e 29'st Ciprio (B), 1'st Fierro (B), 30'st Ambrogio

Importante vittoria dell'under 16 del Benevento che ha espugnato il campo del Crotone con il netto risultato di 5-2. L'andamento del match si è sbloccato dopo quattro minuti, quando Greco ha portato in vantaggio i padroni di casa. La Strega si è subito ripresa, incanalando la sfida a proprio favore con la forza della sua maggiore qualità. Al 14' c'è stato il pareggio grazie a un calcio di rigore trasformato da Carfora. La rimonta si è completata al 28' con il 2-1 firmato da Ciprio. La truppa di Fusaro ha proseguito il match sul velluto. Nella ripresa è andata in rete con Fierro dopo solo un minuto di gioco, per poi mettere al sicuro la vittoria con le doppiette di Carfora e Ciprio. Nel finale il Crotone ha siglato il raddoppio con Ambrogio: una marcatura utile solo per i tabellini. Il successo in terra calabrese permette al Benevento di agganciare il secondo posto in classifica, considerata la concomitante sconfitta della Roma nel derby con la Lazio. Nella prossima giornata, l'ultima del girone d'andata, ci sarà proprio il big match contro i biancocelesti capitolini sul sintetico dell'Avellola.

I risultati dell'8^ giornata:

Cosenza - Reggina

Crotone - Benevento 2-5

Frosinone - Napoli

Lazio - Roma 1-0

Lecce - Salernitana

Classifica under 16:

Lazio 21

Benevento 18

Roma 17

Napoli 12

Reggina 8

Cosenza 8

Frosinone 6

Crotone 5

Lecce 4

Salernitana 2